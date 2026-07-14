У Києві пройде фестиваль Олени Теліги з військовими оркестрами та поезією

З 21 по 25 липня 2026 року в Києві відбудеться мультидисциплінарний мистецький проєкт «Теліга. Живий текст», присвячений 120-річчю від дня народження Олени Теліги — поетки, публіцистки та діячки українського національного руху. Ініціатор проєкту – Громадська спілка «Музичний Батальйон» у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги».

Команда «Музичного Батальйону», яка ще у 2021 році створила музичний альбом «Нескорений Пророк. Олена Теліга» на тексти поетки, пропонує поєднати поезію, публіцистику, музику та міський простір. Громадські діячі, письменники, музиканти й актори згадуватимуть вчинок Олени Теліги, яка у листопаді 1941 року повернулася до окупованого Києва, щоб працювати на користь української культури. Представлятимуть поезію, публіцистику та листи Теліги у форматі вуличних акцій, літературно-музичних перформансів і відкритих мистецьких подій. Особливу роль у проєкті відіграють військові оркестри. За задумом організаторів, їхня участь створює місток між поколіннями українців, які в різні часи відстоювали право країни на свободу та власну культуру.

Програма фестивалю «Теліга. Живий текст»:

21 липня, 12:00 — «Теліга. Перехрестя»

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Сквер біля пам'ятника Олені Телізі (перетин вулиць Олени Теліги та Юрія Іллєнка)

Вулична мистецька акція за участі Оркестру Головного управління Національної гвардії України, сучасних українських поетів і діячів культури. У програмі — поезія Олени Теліги та авторські читання Марини Пономаренко, Олени Гусейнової, Тетяни Власової та Оксани Стоміної.

24 липня, 18:00 — «Листи до Невідомого»

Арт-сквер імені Василя Сліпака

Літературно-музичний перформанс за мотивами листування Олени Теліги за участі Марії Бурмаки, Анжеліки Рудницької, Анни Заклецької, Лесі Рой, Ірини Бутко, Тані Ша та Віталія Кириченка.

25 липня, 16:00 — «Орієнтири»

Арт-сквер імені Василя Сліпака

Фестиваль жіночої поезії та творча платформа для молодих авторок, побудовані на діалозі з текстами Олени Теліги. Почесна гостя — Христина Панасюк.

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25 липня, 19:00 — «Теліга. Живий вогонь»

Арт-сквер імені Василя Сліпака

Фінальна подія проєкту, під час якої військові марші різних епох у виконанні Оркестру Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України поєднаються з поезією та публіцистикою Олени Теліги.

Вхід на всі події вільний. Під час заходів відвідувачі зможуть отримати друковані матеріали з QR-кодами для читання творів Олени Теліги та прослуховування музичного альбому «Нескорений Пророк. Олена Теліга».