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Помер актор Сем Нілл - зірка "Гострих картузів" і "Парку Юрського періоду"

Його родина повідомила, що "ця втрата була раптовою і несподіваною".

Помер актор Сем Нілл - зірка "Гострих картузів" і "Парку Юрського періоду"
Сем Нілл
Фото: Getty Images

Новозеландський актор Сем Нілл, найбільш відомий ролями у фільмах "Парк Юрського періоду" та серіалах "Гострі картузи" й "Мерлін", помер у віці 78 років.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що актор помер у Сіднеї в колі рідних. Його родина повідомила, що "ця втрата була раптовою і несподіваною".

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"Він пішов із життя з тією гідністю, яка була притаманна йому протягом усього життя", - йдеться у заяві родини. 

Сем Нілл народився в Північній Ірландії, а в дитинстві переїхав до Нової Зеландії.

У 1993 році він зіграв палеонтолога - доктора Алана Гранта в першому фільмі "Парк Юрського періоду", а згодом повертався до цієї ролі в наступних фільмах франшизи.

У 2023 році у Нілла діагностували рак, однак у квітні цього року він повідомив, що подолав хворобу і не має онкологічного захворювання.

Окрім "Парку Юрського періоду", що є беззаперечно найбільш відомою його роллю, він також зіграв у стрічці "Фортепіано" 1993 року.  У цій стрічці, яка здобула "Золоту пальмову гілку", Ніл зіграв деспотичного землевласника Алісдея Стюарта, продемонструвавши складний і драматичний характер свого персонажа.

У відомому серіалі "Гострі картузи" він зіграв майора Честера Кемпбелла, безжального детектива поліції. Це була одна з найвідоміших телевізійних ролей актора, де він втілив головного супротивника родини Шелбі.

У серіалі "Великий Мерлін" роль чарівника Мерліна принесла Ніллу номінації на престижні премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Також Сем Нілл виконав роль кардинала Томаса Вулсі у телесеріалі "Тюдори" у 2006 році.

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