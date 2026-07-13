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Дебютний короткий метра Павла Шпегуна відібрали до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю

Фільм «Тиша» потрапив до програми Orizzonti Short Films.

CultHub
Дебютний короткий метра Павла Шпегуна відібрали до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю
Кадр з фільму «Тиша»
Фото: Надано ForeFilms

Дебютна режисерська робота Павла Шпегуна – короткометражний фільм «Тиша» – увійшла до конкурсної програми Orizzonti Short Films 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. 

Співпродюсерами стрічки стали Анна Яценко та Володимир Яценко, кінопродакшен ForeFilms, провідомляє пресслужба продакшену. Раніше у конкурсі Венеційського кінофестивалю брали участь кілька стрічок виробництва ForeFilms – зокрема, “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча та “Відблиск” Валентина Васяновича.

Цьогоріч до міжнародного конкурсу Orizzonti Short Films увійшли 13 короткометражних фільмів, які змагатимуться за нагороду Orizzonti Award for Best Short Film. Загалом оргкомітет Венеційського кінофестивалю отримав 2500 заявок з усього світу. Конкурсні покази програми заплановані на 10 та 11 вересня. 

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«Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Головний герой фільму – Лука, молодий стендап-комік, який після невдалого виступу зустрічає загадкову дівчину в барі. Вони швидко знаходять спільну мову, і дівчина проводить ніч у Луки. Вони говорять про самотність, біль і власні втрати, водночас намагаючись зберігати емоційну дистанцію. Але коли всі необхідні слова нарешті закінчуються – настає тиша.

Головні ролі у стрічці виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн.

Продюсерами фільму стали Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та Павло Шпегун. Над стрічкою також працювали оператор Михайло Любарський, художник-постановник Влад Одуденко, режисер монтажу Юрій Катинський, лінійний продюсер Кирило Рибянцев, звукорежисер Сергій Степанський, художниця з костюмів і гриму Євгенія Слободяник.

83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться на острові Лідо з 2 до 12 вересня 2026 року.

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