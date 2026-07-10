Фільм Наталки Ворожбит «Демони» відібрали до «Конкурсу кінематографістів сьогодення» – однієї із головних секцій кінофестивалю в Локарно, присвяченої першим і другим повнометражним роботам режисерів. Фестиваль відбудеться у Локарно в 79-е з 5 по 15 серпня.

За сюжетом стрічки, щойно після розпаду Радянського Союзу харизматична Ніна (Руслана Писанка) прихистила росіянина-волоцюгу, який називає себе письменником. Вона сподівається почати з ним нове життя, але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця.

«Демони» – другий повнометражний фільм Наталки Ворожбит. Її дебютна стрічка «Погані дороги» була представлена в конкурсі Міжнародного тижня критики Венеційського кінофестивалю, де здобула Verona Film Club Award

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У 2022 році прем'єра короткометражного фільму Ворожбит «Чи ти ОК?» відбулася під час церемонії відкриття кінофестивалю в Локарно. Наталка Ворожбит також є авторкою сценарію стрічки «Кіборги» та шоуранеркою серіалу «Спіймати Кайдаша».

Для Руслани Писанки «Демони» стали останньою головною роллю в кіно. Акторка пішла з життя в липні 2022 року, коли зйомки ще тривали. На той момент було відзнято близько 90% сцен за її участі. Після її смерті творча команда переосмислила кілька фінальних епізодів і завершила стрічку, зберігши авторський задум та вшанувавши пам'ять акторки.

«Демони» є українсько-польською копродукцією. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Польського кіноінституту.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов («Крісті Філм») і Денис Іванов («Артхаус Трафік»). Польськими копродюсерами стали Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Вуйчік («Apple Film Production») і Магдалена Зімецька («Orka»).

Стрічка стала переможцем програми системної підтримки міжнародної промоції українського кіно proMOTION 2026, яку реалізовує Український інститут разом з фондом спільного виробництва Ради Європи «Єврімаж».

Вихід «Демонів» в українських кінотеатрах заплановано на березень 2027 року.