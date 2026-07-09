Внаслідок учорашнього удару по Києву постраждав офіс дитячого видавництва «Мамине сонечко»

Внаслідок російського удару по Києву 8 липня пошкоджено приміщення дитячого видавництва журналів і книг «Мамине сонечко». Про це повідомили на його сторінці в Facebook.
Раніше в цьому приміщенні працювали редактори й ілюстратори, там зберігалася велика кількість готових книг і журналів. Після атаки вцілили лише декілька екземплярів, розповів головний редактор Вадим Дорошенко Суспільному.
Дорошенко є військовослужбовцем, у день удару якраз був у відпустці в Києві.
«Просто вигоріли всі меблі. От у нас шафа закінчилася книжкова тільки», – сказав він.
- Учора вдень Росія тричі била дронами по Деснянському району. Загинули троє людей, 14 були поранені. Ворог пошкодив територію біля газорозподільчої станції, біля ринку та житловий будинок.