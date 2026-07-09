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Внаслідок учорашнього удару по Києву постраждав офіс дитячого видавництва «Мамине сонечко»

Видавництво планує продовжувати роботу й відновитися після удару. 

Внаслідок учорашнього удару по Києву постраждав офіс дитячого видавництва «Мамине сонечко»
Офіс дитячого видавництва Мамине сонечко постраждав від удару Росії
Фото: скриншот сюжету

Внаслідок російського удару по Києву 8 липня пошкоджено приміщення дитячого видавництва журналів і книг «Мамине сонечко». Про це повідомили на його сторінці в Facebook

Раніше в цьому приміщенні працювали редактори й ілюстратори, там зберігалася велика кількість готових книг і журналів. Після атаки вцілили лише декілька екземплярів, розповів головний редактор Вадим Дорошенко Суспільному.

Дорошенко є військовослужбовцем, у день удару якраз був у відпустці в Києві.

«Просто вигоріли всі меблі. От у нас шафа закінчилася книжкова тільки», – сказав він. 

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