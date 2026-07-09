Померла співачка Бонні Тайлер, відома хітом Total Eclipse of the Heart

У травні співачку ввели у штучну кому після екстреної операції на кишечнику в Португалії.

У віці 75 рокі померла валлійська співачка Бонні Тайлер, відома низкою хітів 1970-х і 80-х років, включно з "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" та "It's a Heartache".

Про це повідомляє BBC.

У заяві на її вебсайті йдеться, що вона несподівано померла минулої ночі в португальській лікарні “внаслідок хвороби, від якої вона лікувалася”.

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“Total Eclipse of the Heart” 1983 року був її найбільшим хітом. Пісня набрала мільярд прослуховувань на Spotify на початку цього року. Оскільки вона не є автором пісні, Тайлер заявила, що вона “майже нічого” на цьому не заробила.

У 2013 році вона представляла Великобританію на конкурсі Євробачення. У 2022 році Тайлер отримала звання "Member of the Order of the British Empire" (MBE) за внесок у музику.

Співачка, уроджена Гейнор Гопкінс, обрала свій сценічний псевдонім, читаючи газету та виписуючи перші ліпші імена та прізвища, які їй сподобалися.

У травні її ввели у штучну кому після екстреної операції на кишечнику в Португалії. Минулого місяця її речник заявив, що вона вийшла з коми, але залишається “дуже хворою та перебуває у реанімації”.