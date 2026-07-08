Лідер британських популістів складає мандат, щоб уникнути корупційного розслідування

Одіозний британський політик Найджел Фарадж, який очолює євроскептичну популістичну партію "Реформувати Сполучене Королівство", заявив про намір відмовитися від місця в парламенті та піти на перевибори у своєму окрузі.

Як пише BBC, таким чином опозиціонер хоче зупинити розслідування комісії з відповідності стандартам у Палаті громад, яка вивчає ймовірне порушення Фараджем принципів доброчесності. Йдеться про відмову декларувати подарунок на суму 5 мільйонів фунтів стерлінгів, який він отримав від спонсора своєї партії ще до обрання у парламент.

Фарадж переконує, що складанням мандата надає можливість своїм виборцям у Клектоні самим оцінити, чи гідний він і надалі працювати у законодавчому органі. Проте опоненти впевнені, що історія з перевиборами організована виключно для уникнення відповідальності за потенційну корупцію.

Усі інші партії вже заявили, що не збираються брати участь у фарсі і виставляти проти Фараджа кандидатів у його окрузі. Консерватори і лейбористи також закликали уряд не погоджувати припинення депутатських повноважень опозиціонера і дати можливість комісії і надалі проводити розслідування.