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Лідер британських популістів складає мандат, щоб уникнути корупційного розслідування

Очільник партії "Реформувати Сполучене Королівство" хоче, щоб його дії оцінили виборці.

Лідер британських популістів складає мандат, щоб уникнути корупційного розслідування
Найджел Фарадж
Фото: EPA/UPG

Одіозний британський політик Найджел Фарадж, який очолює євроскептичну популістичну партію "Реформувати Сполучене Королівство", заявив про намір відмовитися від місця в парламенті та піти на перевибори у своєму окрузі.

Як пише BBC, таким чином опозиціонер хоче зупинити розслідування комісії з відповідності стандартам у Палаті громад, яка вивчає ймовірне порушення Фараджем принципів доброчесності. Йдеться про відмову декларувати подарунок на суму 5 мільйонів фунтів стерлінгів, який він отримав від спонсора своєї партії ще до обрання у парламент.

Фарадж переконує, що складанням мандата надає можливість своїм виборцям у Клектоні самим оцінити, чи гідний він і надалі працювати у законодавчому органі. Проте опоненти впевнені, що історія з перевиборами організована виключно для уникнення відповідальності за потенційну корупцію.

Усі інші партії вже заявили, що не збираються брати участь у фарсі і виставляти проти Фараджа кандидатів у його окрузі. Консерватори і лейбористи також закликали уряд не погоджувати припинення депутатських повноважень опозиціонера і дати можливість комісії і надалі проводити розслідування.

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