ЦПД: Британія запровадила санкції проти причетних до розробки хімічної зброї в Росії

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти фізичних осіб і науково-дослідних установ, пов'язаних із російськими програмами розробки хімічної зброї.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Під санкції потрапив державний науково-дослідний інститут "Сигнал", а також троє осіб, яких британська влада вважає причетними до досліджень і виробництва нервово-паралітичної речовини "Новачок" та епібатидину – високотоксичної хімічної сполуки.
У Лондоні наголосили, що речовини сімейства "Новачок" уже застосовувалися російськими спецслужбами під час резонансних отруєнь як на території Великої Британії, так і за її межами.
Британський уряд зазначає, що подібні програми є частиною системної діяльності Росії з розвитку неконвенційних видів озброєнь, які становлять серйозну загрозу міжнародній безпеці.
Новий пакет санкцій покликаний посилити тиск на Росію та обмежити її можливості у сфері розробки й поширення небезпечної хімічної зброї.
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