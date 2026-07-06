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ЦПД: Британія запровадила санкції проти причетних до розробки хімічної зброї в Росії

Під санкції потрапили державний науково-дослідний інститут та троє осіб, яких Лондон пов'язує з програмами створення отруйних речовин "Новачок" і епібатидину.

ЦПД: Британія запровадила санкції проти причетних до розробки хімічної зброї в Росії
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти фізичних осіб і науково-дослідних установ, пов'язаних із російськими програмами розробки хімічної зброї.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Під санкції потрапив державний науково-дослідний інститут "Сигнал", а також троє осіб, яких британська влада вважає причетними до досліджень і виробництва нервово-паралітичної речовини "Новачок" та епібатидину – високотоксичної хімічної сполуки.

У Лондоні наголосили, що речовини сімейства "Новачок" уже застосовувалися російськими спецслужбами під час резонансних отруєнь як на території Великої Британії, так і за її межами.

Британський уряд зазначає, що подібні програми є частиною системної діяльності Росії з розвитку неконвенційних видів озброєнь, які становлять серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Новий пакет санкцій покликаний посилити тиск на Росію та обмежити її можливості у сфері розробки й поширення небезпечної хімічної зброї.

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