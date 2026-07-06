Генсек НАТО закликав союзників дати Україні більше ППО

Рютте нагадав, що Росія продовжує свої масовані атаки на українські міста, зокрема - сьогодні вночі.

Україна має отримати від НАТО та інших партнерів все, що необхідно для боротьби з російською агресією, особливо - засоби протиповітряної оборони.

Про це на пресконференції в Анкарі напередодні саміту НАТО заявив генсек альянсу Марк Рютте, передає Укрінформ.

"Україна змінює динаміку на полі бою завдяки хоробрості, відданості та винахідливості Збройних Сил", – сказав він, також наголосивши на необхідності постійної підтримки НАТО, "особливо, коли йдеться про протиповітряну оборону".

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Рютте нагадав, що Росія продовжує свої масовані атаки на українські міста, зокрема - сьогодні вночі.

"У той час як Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери повинні продовжувати робити все, щоб Україна отримала те, що їй потрібно... Усі союзники мають зробити все можливе, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Тому що безпека України так тісно пов’язана з нашою власною", - наголосив очільник НАТО.

На думку Рютте, невибіркові удари Росії по цивільному населенню є ознакою "відчаю", але це "не той шлях, яким Росія може виграти цю війну".

Окремо він схвально висловився про далекобійні удари України по об'єктам російського ВПК та енергетики, а також про успіхи у недопущенні просування окупаційних військ.