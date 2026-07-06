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Президент Литви затвердив склад нового уряду

Новий Кабінет міністрів очолить Міндаугас Сінкявічюс.

Президент Литви затвердив склад нового уряду
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа затвердив склад нового уряду, запропонований прем'єр-міністром Міндаугас Сінкявічюс. Про це пише LRT.

Як зазначили в адміністрації президента, Гітанас Науседа підписав указ про затвердження складу XXI уряду Литви відповідно до Конституції та подання глави уряду.

До складу нового Кабінету міністрів повернеться Інга Ругінене, яка обійме посаду міністра соціального захисту та праці.

Свої посади також збережуть міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, міністр сполучення Юрас Тамінскас, міністр освіти, науки та спорту Рамінта Поповене, міністр економіки та інновацій Едвінас Грікшас, міністр юстиції Ріта Тамашунене та міністр оборони Робертас Каунас.

Водночас в уряді відбудуться кадрові зміни. Міністром фінансів стане Таурімас Валіс, Міністерство внутрішніх справ очолить Мартінас Кателінас, Міністерство навколишнього середовища — Єва Андрюлайтіте, Міністерство культури — Лукас Алсіс, Міністерство охорони здоров'я — Лінас Кукурайтіс, Міністерство сільського господарства — Кястутіс Мажейка, а Міністерство енергетики — Лукас Савіцкас.

Після того як Сейм Литовської Республіки затвердить програму діяльності уряду, члени Кабінету міністрів складуть присягу та офіційно розпочнуть виконання своїх обов'язків.

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