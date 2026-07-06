У Тегерані почалася похоронна процесія Хаменеї, яка зібрала величезні натовпи людей

На похороні його попередника Рухолли Хомейні у 1989 році, у якому взяли участь 10 млн осіб, загинуло понад 10 людей та більше ніж 10 тисяч отримали поранення.

У Тегерані розпочалася церемонія поховання верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, пише France24 з посиланням на державну телерадіокомпанію IRIB.

Влада готувалася, що до похоронної процесії приєднається така ж кількість людей, яка зібралася на похорон його попередника майже 40 років тому.

“Церемонії дають Ірану можливість продемонструвати стійкість після п'яти тижнів війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, водночас увага залишається зосередженою на наступнику Хаменеї, його синові Моджтабі Хаменеї, який не з'являвся на публіці з моменту приходу до влади”, – зазначає видання.

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Після дводенного прощання в релігійному комплексі Гранд Мосалла в Тегерані тіло Хаменеї, який загинув у перший день війни на Близькому Сході 28 лютого, почали перевозити через столицю в супроводі величезного натовпу людей.

Державні медіа повідомляють що учасники процесії зібралися на площі Імама Хусейна у східному Тегерані та повісили опудало президента США Дональда Трампа.

Влада сподівається уникнути повторення хаосу, який затьмарив похорон попередника Хаменеї аятоли Рухолли Хомейні у 1989 році, у якому, за даними державного інформаційного агентства IRNA, взяли участь приблизно 10 мільйонів людей.

На похороні Хомейні внаслідок тісняви у натовпі загинуло понад 10 людей та більше ніж 10 000 отримали поранення.

У неділю тисячі людей пам’ять Хаменеї та чотирьох членів його родини вшановували у комплексі Гранд Мосалла. Аби запобігти тисняві, публіку від труни відділяли масивні бетонні стіни.

Фото: EPA/UPG Церемонія поховання верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у Тегерані

Незрозуміло, який рівень доступу та близькості матиме громадськість під час процесії. У 1989 році влада була змушена використовувати гелікоптер для транспортування тіла Хомейні до місця поховання після того, як натовп штурмував автомобіль із труною, через що розірвався саван і тіло випало на землю.

Після понеділкової процесії відбудуться аналогічні заходи у духовному центрі Кума у вівторок та у священних містах Іраку Наджафі та Кербелі в середу.

Кульмінацією стане поховання Хаменеї в його рідному місті Мешхеді на північному сході Ірану в четвер.