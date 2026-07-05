Британці повідомили про напад на вантажне судно в Червоному морі біля Ємену

Інцидент стався за 55,6 кілометрів від міста Ходейда, яке контролюють підтримувані повстанці-хусити.

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Хусити мобілізують більше бійців на тлі внутрішньої напруженості

Біля узбережжя Ємену у Червоному морі було атаковане вантажне судно.

Про це повідомляє DW з посиланням на британський флот.

Вантажне судно подало сигнал тривоги, заявивши про атаку невідомих озброєних нападників, поінформували у Центрі координації морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

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Влада проводить розслідування.

Інцидент стався за 55,6 кілометрів на південний захід від міста Ходейда, яке контролюють підтримувані Іраном повстанці-хусити.

Відомо, що до балкера наблизився човен і відкрив вогонь, що спонукало охоронців судна відкрити вогонь у відповідь. Потім човен повернувся до більшого судна приблизно за 3,7 кілометра.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Хусити почали атакувати вантажні судна в Червоному морі у 2023 році у відповідь на наступ Ізраїлю у Смузі Гази. Наступ ЦАХАЛу розпочався після терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня того ж року.

Напади хуситів порушили рух на одному з найжвавіших міжнародних судноплавних маршрутів у світі, через що компанії почали спрямовувати судна в обхід Африки, щоб уникнути загрози.