Британці повідомили про напад на вантажне судно в Червоному морі біля Ємену

Біля узбережжя Ємену у Червоному морі було атаковане вантажне судно.
Про це повідомляє DW з посиланням на британський флот.
Вантажне судно подало сигнал тривоги, заявивши про атаку невідомих озброєних нападників, поінформували у Центрі координації морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).
Влада проводить розслідування.
Інцидент стався за 55,6 кілометрів на південний захід від міста Ходейда, яке контролюють підтримувані Іраном повстанці-хусити.
Відомо, що до балкера наблизився човен і відкрив вогонь, що спонукало охоронців судна відкрити вогонь у відповідь. Потім човен повернувся до більшого судна приблизно за 3,7 кілометра.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.
Хусити почали атакувати вантажні судна в Червоному морі у 2023 році у відповідь на наступ Ізраїлю у Смузі Гази. Наступ ЦАХАЛу розпочався після терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня того ж року.
Напади хуситів порушили рух на одному з найжвавіших міжнародних судноплавних маршрутів у світі, через що компанії почали спрямовувати судна в обхід Африки, щоб уникнути загрози.
- Хусити пообіцяли відновити свої напади на судна у 2026 році після того, як США та Ізраїль оголосили війну Ірану, який є основним міжнародним спонсором угруповання.
- Окрім хуситів, у сусідній Аденській затоці нещодавно активізувалися сомалійські пірати.
- На початку червня єменські хусити оголосили, що заборонять суднам, пов’язаним з Ізраїлем, заходити до Червоного моря.