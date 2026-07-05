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Десятки тисяч людей у Франції вимагали прийняття комплексного законодавства про боротьбу з секснасильством

Протести були спричинені зґвалтуванням та вбивством 11-річної дівчинки.

Десятки тисяч людей у Франції вимагали прийняття комплексного законодавства про боротьбу з секснасильством
Протести на півдні Франції після вбивства 11-річної Ліанни, червень 2026 року
Фото: EPA/UPG

У французьких містах десятки тисяч людей вийшли вчора на демонстрації проти сексуального насильства. Протести були спричиненим зґвалтуванням та вбивством 11-річної дівчинки, повідомляє France24.

Тіло Ліанни, яка зникла 29 травня у південно-західному місті Флеранс, знайшли у червні.

У злочині підозрюють 41-річного батька шкільної подруги жертви, який двічі раніше офіційно звинувачувався у зґвалтуванні дитини, але розслідування або зупиняли, або припиняли.

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Смерть Ліанни викликала заклики до відставки міністра юстиції Жеральда Дарманена, який відмовився піти у відставку, але вибачився за “величезний провал”.

Марші відбулися приблизно у 110 містах Франції. Організатори заявили, що у паризькій акції взяли участь 100 тисяч осіб. Вони назвали цей протест “історичною мобілізацією проти сексуального насильства”.

180 французьких організацій закликають до прийняття не “непоодиноких заходів та законів”, а комплексного законодавства для боротьби із сексуальним насильством, який би охоплював всі напрямки – від запобігання до підтримки жертв, 

З моменту справи Ліанни активісти щотижня організовують протести перед регіональними судами в департаменті Жер, де дівчинку знайшли вбитою, та перед міністерством юстиції в Парижі.

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