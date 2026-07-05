Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ГоловнаСвіт

Офіційна кількість загиблих після землетрусів у Венесуелі зросла майже до 3 тисяч осіб

Уряд країни не назвав приблизної кількості зниклих безвісти, але ООН заявляє про 50 000.

Офіційна кількість загиблих після землетрусів у Венесуелі зросла майже до 3 тисяч осіб
Наслідки землетрусів у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих внаслідок руйнівних двох землетрусів у Венесуелі зросла щонайменше до 2954 осіб.

Такими є останні офіційні дані, пише DW.

Кількість загиблих збільшилася більше на 300 осіб з п’ятниці, понад 16 500 людей отримали поранення. Тисячі людей залишаються зниклими безвісти.

Реклама

За офіційними даними, понад 16 000 людей залишилися без даху над головою. Деякі з них зараз проживають в офіційних притулках, а інші – в наметових таборах.

24 червня у Венесуелі сталися два землетруси поспіль. Їх називають однією з наймасштабніших катастроф такого роду в історії Латинської Америки. 

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися з різницею в кілька секунд і найбільше вразили прибережний район Ла-Гуайра на північ від столиці Каракас.

Влада зафіксувала загалом 942 афтершоки після землетрусів.

Міжнародні рятувальники, зокрема зі США та Південної Америки, почали згортати екстрені пошуки вцілілих. Кілька людей знайшли живими цього тижня – попри мізерні шанси на виживання.

Уряд Венесуели не назвав приблизної кількості зниклих безвісти після землетрусів, але ООН заявляє про 50 000.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес рішуче відкинула звинувачення в тому, що реакція її уряду на землетруси була занадто повільною. Низка венесуельців висловили обурення, що в перші, найважливіші години після катастрофи сім’ям довелося самотужки відкопувати своїх родичів з-під завалів.

Цивільні жителі, які розбирають завали разом з міжнародними гуманітарними організаціями, кажуть про затримання допомоги, як-от продуктів харчування та медикаментів. Також значно бракує важкої техніки для переміщення уламків.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies