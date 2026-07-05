Офіційна кількість загиблих після землетрусів у Венесуелі зросла майже до 3 тисяч осіб

Уряд країни не назвав приблизної кількості зниклих безвісти, але ООН заявляє про 50 000.

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Кількість загиблих внаслідок руйнівних двох землетрусів у Венесуелі зросла щонайменше до 2954 осіб.

Такими є останні офіційні дані, пише DW.

Кількість загиблих збільшилася більше на 300 осіб з п’ятниці, понад 16 500 людей отримали поранення. Тисячі людей залишаються зниклими безвісти.

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За офіційними даними, понад 16 000 людей залишилися без даху над головою. Деякі з них зараз проживають в офіційних притулках, а інші – в наметових таборах.

24 червня у Венесуелі сталися два землетруси поспіль. Їх називають однією з наймасштабніших катастроф такого роду в історії Латинської Америки.

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися з різницею в кілька секунд і найбільше вразили прибережний район Ла-Гуайра на північ від столиці Каракас.

Влада зафіксувала загалом 942 афтершоки після землетрусів.

Міжнародні рятувальники, зокрема зі США та Південної Америки, почали згортати екстрені пошуки вцілілих. Кілька людей знайшли живими цього тижня – попри мізерні шанси на виживання.

Уряд Венесуели не назвав приблизної кількості зниклих безвісти після землетрусів, але ООН заявляє про 50 000.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес рішуче відкинула звинувачення в тому, що реакція її уряду на землетруси була занадто повільною. Низка венесуельців висловили обурення, що в перші, найважливіші години після катастрофи сім’ям довелося самотужки відкопувати своїх родичів з-під завалів.

Цивільні жителі, які розбирають завали разом з міжнародними гуманітарними організаціями, кажуть про затримання допомоги, як-от продуктів харчування та медикаментів. Також значно бракує важкої техніки для переміщення уламків.