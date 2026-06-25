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У Венесуелі сталися два великих землетруси, кількість жертв може складати тисячі

У столиці Каракасі від поштовхів руйнувалися будинки.

У Венесуелі сталися два великих землетруси, кількість жертв може складати тисячі
Наслідки землетрусу у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Столиця Венесуели Каракас з інвервалом у кілька секунд пережила два потужних землетруси силою 7,2 - 7,5 бала.

Як пише BBC, епіцентр був розташований за 20 кілометрів від міста. Внаслідок поштовхів руйнувалася інфраструктура. Міністерство внутрішніх справ закликало людей негайно залишити свої домівки. 

Ситуацію погіршувало те, що в цей день у Венесуелі відзначали державне свято, через що багато містян були вдома замість робочих місць.Наразі влада не володіє інформацією про загальну кількість жертв та постраждалих.

Геологічна служба Сполучених Штатів на основі отримах даних стверджує, що з вірогідністю 44% стихія забрала життя принаймні 10 тисяч громадян, з 30-відсотковою ймовірністю рахунок жерв може йти на сотні тисяч.

 

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