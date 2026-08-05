Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи

Правоохоронці перевіряють, чи законним є проведення у Почаївській лаврі на Тернопільщині хресної ходи УПЦ (МП) з нагоди свята Почаївської ікони Божої Матері 5 серпня.
Як пише Укрінформ, до поліції надійшла заява від керівництва Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, до якого належить територія лаври. Директор Василь Ільчишин стверджує, що з ним та його колегами масовий захід не погоджували.
Згідно із законом, на території заповідника не може здійснюватися діяльність, яка негативно впливає на стан збереження об'єктів культурної спадщини. Будь-який захід потрібно було попередньо погодити з Міністерством культури. Але ні в уряді, ні в Тернопільській обласній військовій адміністрації звернень щодо хресної ходи та паломництва не отримували.
- Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з діяльністю забороненої на території України російської православної церкви.
- Про деталі подальших кроків щодо припинення зв'язку святині з РПЦ - у матеріалі LB.ua.