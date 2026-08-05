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Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи

Масовий захід не погоджували з керівництвом заповідника, куди входить святиня.

Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Свято-Успенська Почаївська Лавра
Фото: google maps/ Володимир Ткаченко

Правоохоронці перевіряють, чи законним є проведення у Почаївській лаврі на Тернопільщині хресної ходи УПЦ (МП) з нагоди свята Почаївської ікони Божої Матері 5 серпня.

Як пише Укрінформ, до поліції надійшла заява від керівництва Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, до якого належить територія лаври. Директор Василь Ільчишин стверджує, що з ним та його колегами масовий захід не погоджували.

Згідно із законом, на території заповідника не може здійснюватися діяльність, яка негативно впливає на стан збереження об'єктів культурної спадщини. Будь-який захід потрібно було попередньо погодити з Міністерством культури. Але ні в уряді, ні в Тернопільській обласній військовій адміністрації звернень щодо хресної ходи та паломництва не отримували.

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