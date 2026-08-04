У Нацполіції попередили про шахраїв, які залякують “кримінальними справами через держзраду”

Зловмисники пропонують “вирішити питання” – переказати кошти для закриття справи або уникнення відповідальності.

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У Національній поліції попередили про схему, у якій шахраї телефонують і представляються співробітниками СБУ або інших правоохоронних органів.

Під час розмови вони звинувачують у державній зраді, фінансуванні ворога та повідомляють про нібито розпочате відносно вас кримінальне провадження.

Щоб посилити тиск, шахраї можуть надсилати в месенджери підроблені службові посвідчення або інші нібито офіційні документи. Після цього пропонують “вирішити питання” – переказати кошти для закриття справи або уникнення відповідальності.

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“Пам’ятайте: це шахрайська схема, мета якої – змусити людей переказати кошти або надати банківські дані”, – зазначили у Нацполіції.

Щоб не стати жертвою шахраїв, людей закликають:

не повідомляти дані банківських карток, паролі та коди з SMS;

не переказувати гроші незнайомцям;

не довіряти повідомленням про “термінове вирішення питання”;

перевіряти інформацію через офіційні канали державних органів.

“Якщо ви отримали такий дзвінок або повідомлення, збережіть номер телефону, скріншоти листування та повідомте про шахрайство, звернувшись на короткий номер цілодобової безкоштовної “гарячої лінії” Служби безпеки України: 1516”, – пояснили правоохоронці.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, то людей просять повідомляти кіберполіцію через форму за цим посиланням.