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Сьогодні ворог атакував понад 40 разів чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені амбулаторія, багатоквартирні будинки.

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Постраждали четверо людей – жінки 63, 68 та 72 років і 77-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав ударів по райцентру та Васильківській громаді. Пошкоджені приватні оселі і автівка.

На Криворіжжі росіяни цілили по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа.

У Кам'янському районі потерпала Верхівцевська громада. Понівечена інфраструктура.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російських нічних атак проти Дніпропетровської області поранено двох людей. Ворог майже двадцять разів атакував дронами, артилерією і бомбами чотири райони. 63-річна жінка і 65-річний чоловік постраждали внаслідок атак у Троїцькій громаді.