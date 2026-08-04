Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Бучанському районі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу

Через розпечені уламки бетону, металу та асфальту температура на місці проведення робіт місцями сягає близько 45 градусів.

У Бучанському районі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу
Наслідки обстрілу росіянами Бучанського району

У Київській області тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу у Бучанському районі.

Про це повідомили у ДСНС.

“Рятувальники продовжують розбирати завали, щоб якомога швидше дістатися до зруйнованих конструкцій, перевірити кожен метр території та ліквідувати наслідки удару”, – йдеться у пресрерізі.

Реклама

Робота триває у надзвичайно складних умовах. Через розпечені уламки бетону, металу та асфальту температура на місці проведення робіт місцями сягає близько 45 градусів.

“Кожен рух потребує значних фізичних зусиль, однак рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину”, – додали у держслужбі.

Наслідки обстрілу росіянами Бучанського району
Наслідки обстрілу росіянами Бучанського району

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies