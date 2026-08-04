Через розпечені уламки бетону, металу та асфальту температура на місці проведення робіт місцями сягає близько 45 градусів.

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У Київській області тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу у Бучанському районі.

Про це повідомили у ДСНС.

“Рятувальники продовжують розбирати завали, щоб якомога швидше дістатися до зруйнованих конструкцій, перевірити кожен метр території та ліквідувати наслідки удару”, – йдеться у пресрерізі.

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Робота триває у надзвичайно складних умовах. Через розпечені уламки бетону, металу та асфальту температура на місці проведення робіт місцями сягає близько 45 градусів.

“Кожен рух потребує значних фізичних зусиль, однак рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину”, – додали у держслужбі.

1 серпня у Бучанському районі Київської області внаслідок російського удару постраждали троє людей.