У Дніпрі Росія знищила весь складський комплекс виробника морозива «Ласунка» (оновлено)

Один із найбільших українських виробників морозива – компанія «Ласунка» – повідомив про знищення складського комплексу Росією.
Про це компанія заявила у своєму акаунті в соцмережі Threads.
Внаслідок удару було втрачено готову продукцію, яку мали розподілити мережею магазинів по всій Україні. У компанії попередили, що найближчим часом морозиво «Ласунки» може зникнути з полиць магазинів.
«Ми перепрошуємо перед нашими покупцями й партнерами. Найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях», – йдеться у повідомленні.
Раніше у пресслужбі ДСНС України повідомили, що у ніч на 4 серпня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах, де зберігалися продукти харчування.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак роботи з її повної ліквідації ще тривають. За попередніми даними, внаслідок удару загиблих і постраждалих немає.
- Вчора Дніпропетровська ОВА теж повідомила про атаку на склади з продуктами харчування. Інформації про постраждалих не було.