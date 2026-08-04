У Дніпрі Росія знищила весь складський комплекс виробника морозива «Ласунка» (оновлено)

Незабаром морозива може не бути на полицях магазинів.

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Один із найбільших українських виробників морозива – компанія «Ласунка» – повідомив про знищення складського комплексу Росією.

Про це компанія заявила у своєму акаунті в соцмережі Threads.

Внаслідок удару було втрачено готову продукцію, яку мали розподілити мережею магазинів по всій Україні. У компанії попередили, що найближчим часом морозиво «Ласунки» може зникнути з полиць магазинів.

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«Ми перепрошуємо перед нашими покупцями й партнерами. Найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях», – йдеться у повідомленні.

Раніше у пресслужбі ДСНС України повідомили, що у ніч на 4 серпня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах, де зберігалися продукти харчування.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак роботи з її повної ліквідації ще тривають. За попередніми даними, внаслідок удару загиблих і постраждалих немає.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України