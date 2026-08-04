Росіяни атакували ракетами Одесу

Сьогодні, 4 серпня, російська армія атакувала ракетами Одесу. Поцілили біля ринку. Інформацію про травмованих перевіряють.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.
«Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Є пошкодження цивільної інфраструктури», – розповів він.
На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється.
- Росія вночі 4 серпня атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Зруйновано приватний житловий будинок. Постраждали люди.