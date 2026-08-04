Росіяни атакували ракетами Одесу

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Сьогодні, 4 серпня, російська армія атакувала ракетами Одесу. Поцілили біля ринку. Інформацію про травмованих перевіряють.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

«Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Є пошкодження цивільної інфраструктури», – розповів він.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється.