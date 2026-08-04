Головне за ніч та ранок вівторка, 4 серпня: бомбардування Сум, понад 220 боєзіткнень, атаки дронів на Росії

Росіяни вночі атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Відбулося щонайменше три влучання по цивільній інфраструктурі міста.

Вранці очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що від ударів російських КАБів у Сумах цієї ночі загинули дівчатка віком 5 та 10 років і літня жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес.

Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди. Тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки.

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За уточненою інформацією, по цивільній інфраструктурі міста влучили шість керованих авіабомб. Ще дві російські авіабомби, за даними Сил протиповітряної оборони, вдалося збити на підльоті до населених пунктів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 226 боїв.

Найбільше (35) – на Костянтинівському напрямку.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора.

Сили оборони уразили три пункти управління БпЛА, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1240 військових, по 5 танків та засобів ППО, 4 бойові броньовані машини, 12 НРК, 55 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 451 750 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Російська армія влаштувала «полювання» дроном на мешканця Миколаївщини, який торгував на ринку.

Про це розповіли у Національній поліції. Там показали відео і зазначили, що чоловік на ньому не має жодних ознак комбатанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно – ціль.

«На щастя, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу», – повідомили правоохоронці.

Поліція вживає заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

У ніч на 4 серпня російська армія атакувала Україну балістикою та 136 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 14 дронів на 14 локаціях, у ще 3 місцях впали уламки.

Докладніше – в новині.

У ніч на 4 серпня в Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Горіли склади у Московському регіоні, були пожежі у Ленінградській та Нижегородській області. Пишуть, що є загиблі та поранені.

Як повідомляє Astra, у підмосковному Чехові начебто атакований складський комплекс Новосілки.

Губернатор Воробйов написав, що було «кілька загорянь», і найбільше - на складі. Він також поскаржився, що пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю, і повідомив про пʼятьох загиблих і шістьох поранених.

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А губернатор Ленінградської області повідомив про пошкодження у складському приміщенні біля н.п. Червоний бір та про одного постраждалого. Видання пише, що дим зафіксували над територією, на якій розташовані два складські комплекси: Wildberries та «Лента».

У Кстово Нижегородської області пожежа та задимлення. Пізніше губернатор Тверської області написав, що пошкоджений склад «Вайлдберріз» у селищі Еммаус Калінінського округу.

Чому Сили оборони методично палять склади Wildberries – у нашій публікації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!