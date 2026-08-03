Головне за понеділок, 3 серпня: понад 180 бойових зіткнень, завдання послів, нові посади Умєрова і Клименка

Бойові дії на Донеччині, 182 бойових зіткнення, ворожі обстріли, президентські укази про звільнення послів у низці країн. Яким запам’ятається 1622-й день повномасштабної війни.

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Російська армія 3 серпня атакувала Широківську громаду Криворізького району. Загинули троє людей, зокрема хлопчик 8 років, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Пошкоджено АЗС і автомобілі. За оновленою інформацією, ще шестеро людей поранені. На місці влучання виникла пожежа.

Усі поранені госпіталізовані. 49-річний чоловік у тяжкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.

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Ворог атакує українські АЗС щодня.

Російські війська атакували також склади з продуктами харчування у Дніпрі. Там виникли пожежі.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і призначив на цю посаду Ігоря Клименка. Також він звільнив тимчасового в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

Натомість СЗР очолив Рустем Умєров.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 серпня на фронті від початку доби відбулося 182 бойові зіткнення.

Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там росіяни атакували 26 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 серпня – в новині.

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У Бериславі на Херсонщині внаслідок російської атаки 2 серпня згоріла Свято-Введенська церква – унікальна пам’ятка архітектури національного значення, відома як "дерев’яна церква".

Храм, збудований у 1726 році, до останнього залишався чи не єдиною культовою спорудою на деокупованій частині Херсонської області, яка дивом уникала серйозних пошкоджень від російських обстрілів.

Докладніше – в новині.

Пріоритетом українських дипломатів має бути антибалістична ініціатива «Фрея» в Європі, а також робота над новими дроновими угодами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді дипломатів у Києві, передає кореспондент LB.

«Вашим пріоритетом має бути наш антибалістичний проєкт “Фрея”... Найгірший наслідок війни Росії проти України – буде зростати глобальна балістична загроза. Україна може виробляти ракету і пускову. Але нам потрібні інші комплектуючі і деталі», – сказав він. За словами Зеленського, до проєкту вже долучилися 10 країн, зокрема, Данія, Франція, Іспанія, Швеція. Він відкритий для інших учасників.

Президент наголосив на важливості участі послів у цьому процесі.

Докладніше – в новині.

Пріоритети для українських дипломатів окреслив і очільник уряду Сергій Корецький. На його думку, це оборонні контракти, інвестиції та інтеграція до ЄС.

Докладніше – в новині.

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Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в США Ольгу Стефанішину.

А також – ще п'ять послів України закордоном і Постійного представника при ЮНЕСКО.

Перелік – у новині.

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