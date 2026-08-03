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Росіяни вдарили по Запорізькому району: зруйновані житлові будинки

На місці атаки виникли пожежі.

Росіяни вдарили по Запорізькому району: зруйновані житлові будинки
Наслідки атаки по Запорізькому району 3 серпня 2026 року
Фото: Іван Федоров/Telegram

3 серпня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Є пошкодження, постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожого удару зруйновані житлові будинки. На місцях виникли пожежі.

55-річний чоловік дістав поранення. Його госпіталізували.

  • Російський дрон атакував село Значкове Запорізького району, унаслідок удару постраждали четверо цивільних.
  • Російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі. Постраждали двоє саперів.
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