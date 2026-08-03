Росіяни вдарили по Запорізькому району: зруйновані житлові будинки

3 серпня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Є пошкодження, постраждав чоловік.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожого удару зруйновані житлові будинки. На місцях виникли пожежі.
55-річний чоловік дістав поранення. Його госпіталізували.
- Російський дрон атакував село Значкове Запорізького району, унаслідок удару постраждали четверо цивільних.
- Російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі. Постраждали двоє саперів.