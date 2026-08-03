Росіяни вдарили по Запорізькому району: зруйновані житлові будинки

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

3 серпня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Є пошкодження, постраждав чоловік.

Наслідки атаки по Запорізькому району 3 серпня 2026 року

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