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На Херсонщині унаслідок російських обстрілів загинула людина, восьмеро поранених

Через атаку ворожого дрона по цивільному авто у Херсоні загинула людина.

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів загинула людина, восьмеро поранених
наслідки удару по Херсону
Фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі та атакувати мирних мешканців Херсонщини.

Про це ідеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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Упродовж 3 серпня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів.   

Станом на 17:30 відомо про одну загиблу людину, вісім – дістали поранень. 

Близько 13:30 військові рф у Херсоні спрямували безпілотник у цивільний автомобіль – загинув 58-річний чоловік, який перебував за кермом.

Також від наслідків ворожих атак за допомогою дронів у Херсоні та Сагайдачному постраждало ще вісім людей, серед яких один співробітник поліції. 

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, вантажний, службовий та легковий автотранспорт. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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