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З початку доби ворог збільшив тиск на Костянтинівському напрямку, досі триває п'ять боїв

Загалом з початку доби на фронті зафіксовано 51 боєзіткнення.

З початку доби ворог збільшив тиск на Костянтинівському напрямку, досі триває п'ять боїв
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські війська 51 раз атакували позиції Сил оборони на фронті, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Кучерівка, Рижівка, Безсалівка, Потапівка, Нескучне, Товстодубове, Рогізне, Гутко-Ожинка, Гірки; на Чернігівщині - Залізний Міст.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік Волохівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито одну ворожу атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки в бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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