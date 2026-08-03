3 серпня ворог атакував об'єкти транспортної інфраструктури Одещини та цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону.

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Упродовж липня російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України. Від початку серпня зафіксовано ще п'ять ударів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У липні також було зафіксовано 35 атак на цивільні судна, що перебували в портах, та ще 22 атаки на судна, які рухалися Українським морським коридором.

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У міністерстві зазначають, що інтенсивність російських ударів по портовій інфраструктурі продовжує зростати.

Лише за перші дні серпня окупанти здійснили п’ять атак на портові об’єкти, три – на цивільні судна в портах і дві – на судна, що перебували в Українському морському коридорі.

Зокрема, 3 серпня під ворожим ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури Одеської області, а також цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу, а на місцях триває ліквідація наслідків атаки.

У Міністерстві наголосили, що російська армія атакує не лише судна, які виконують рейси, а й ті, що через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках.

Такі дії свідчать про цілеспрямовану кампанію зі зриву роботи українських портів, залякування міжнародних судновласників та підриву безпеки цивільного судноплавства.