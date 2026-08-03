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Росія за липень здійснила 67 атак на українські морські порти, у серпні ще п’ять

3 серпня ворог атакував об'єкти транспортної інфраструктури Одещини та цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону.

Росія за липень здійснила 67 атак на українські морські порти, у серпні ще п’ять
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Упродовж липня російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України. Від початку серпня зафіксовано ще п'ять ударів. 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У липні також було зафіксовано 35 атак на цивільні судна, що перебували в портах, та ще 22 атаки на судна, які рухалися Українським морським коридором.

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У міністерстві зазначають, що інтенсивність російських ударів по портовій інфраструктурі продовжує зростати. 

Лише за перші дні серпня окупанти здійснили п’ять атак на портові об’єкти, три – на цивільні судна в портах і дві – на судна, що перебували в Українському морському коридорі.

Зокрема, 3 серпня під ворожим ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури Одеської області, а також цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу, а на місцях триває ліквідація наслідків атаки.

У Міністерстві наголосили, що російська армія атакує не лише судна, які виконують рейси, а й ті, що через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках. 

Такі дії свідчать про цілеспрямовану кампанію зі зриву роботи українських портів, залякування міжнародних судновласників та підриву безпеки цивільного судноплавства.

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