Під ударами опинилися електропідстанції та газорозподільні станції в Маріуполі та тимчасово окупованому Криму.

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Підрозділи Сил безпілотних систем в ніч на 3 серпня завдали ударів по 10 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.

Про результати операції повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, українські військові уразили електропідстанції та газорозподільні станції в Маріуполі, на Донеччині та в тимчасово окупованому Криму.

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"+10 енерговузлів протягом ночі 3 серпня відпрацьовано Птахами СБС: Маріуполь, Крим, Донецька обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ та 2 ГРС. Загальний рахунок протягом операції 01 липня – 03 серпня склав 187 енергетичних цілей у ТОТ", – повідомив Роберт Бровді.

Зокрема, 427-й окремий батальйон СБС "Рарог" завдав удару по підстанції 750 кВ "Південнодонбаська" у Кременівці.

Водночас бійці 1-го окремого центру СБС та 413-го окремого полку СБС "Рейд" уразили підстанції "Місто-2", "Місто-3" і "НС-2" у Маріуполі.

Також 412-та окрема бригада СБС "Nemesis" атакувала підстанції "Місто-4" та "Місто-12", а військовослужбовці 1-го окремого центру СБС вивели з ладу підстанції "Тополине" та "Володарська" у Микільському.

Крім того, 9-й батальйон "Кайрос" зі складу 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра" завдав ударів по двох газорозподільних станціях у тимчасово окупованому Криму – ГРС "Лимане" та ГРС "Нива".