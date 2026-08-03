Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСуспільствоВійна

"Мадяр": Сили безпілотних систем за ніч уразили 10 енергетичних об'єктів на окупованих територіях

Під ударами опинилися електропідстанції та газорозподільні станції в Маріуполі та тимчасово окупованому Криму.

"Мадяр": Сили безпілотних систем за ніч уразили 10 енергетичних об'єктів на окупованих територіях
Фото: Олександр Довгич

Підрозділи Сил безпілотних систем в ніч на 3 серпня завдали ударів по 10 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України. 

Про результати операції повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, українські військові уразили електропідстанції та газорозподільні станції в Маріуполі, на Донеччині та в тимчасово окупованому Криму.

Реклама

"+10 енерговузлів протягом ночі 3 серпня відпрацьовано Птахами СБС: Маріуполь, Крим, Донецька обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ та 2 ГРС. Загальний рахунок протягом операції 01 липня – 03 серпня склав 187 енергетичних цілей у ТОТ", – повідомив Роберт Бровді.

Зокрема, 427-й окремий батальйон СБС "Рарог" завдав удару по підстанції 750 кВ "Південнодонбаська" у Кременівці. 

Водночас бійці 1-го окремого центру СБС та 413-го окремого полку СБС "Рейд" уразили підстанції "Місто-2", "Місто-3" і "НС-2" у Маріуполі.

Також 412-та окрема бригада СБС "Nemesis" атакувала підстанції "Місто-4" та "Місто-12", а військовослужбовці 1-го окремого центру СБС вивели з ладу підстанції "Тополине" та "Володарська" у Микільському.

Крім того, 9-й батальйон "Кайрос" зі складу 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра" завдав ударів по двох газорозподільних станціях у тимчасово окупованому Криму – ГРС "Лимане" та ГРС "Нива".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies