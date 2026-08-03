Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: вночі Сили оборони уразили обʼєкти ворога у Криму та в Росії

Уражено ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади, місце підготовки ударних БпЛА, склади МТЗ та інші об'єкти противника.

Генштаб: вночі Сили оборони уразили обʼєкти ворога у Криму та в Росії
Ураження обʼєктів ворога, ілюстративне фото
Фото: Соцмережі

У ніч на 3 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей противника в Росії та Криму. Поцілили по ремонтно-відновлювальній базі артилерійської бригади, місцю підготовки ударних БпЛА, складах МТЗ та інші об'єктах.

Про це розповіли у Генштабі. 

Уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (АР Крим).

Реклама

Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника.

Також поцілили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі, що на російській Брянщині.

Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в АР Крим, склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського на Бєлгородщині, а також комунікаційний вузол у районі Артемівки в АР Крим.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ, наголошують у Генштабі. 

  • Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, уразивши машину управління зі складу комплексу РЛС «Подльот», а також ворожу систему розпізнавання «свій-чужий» – радіолокаційний запитувач (РЛЗ) «Пароль-4».
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies