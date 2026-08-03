Уражено ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади, місце підготовки ударних БпЛА, склади МТЗ та інші об'єкти противника.

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У ніч на 3 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей противника в Росії та Криму. Поцілили по ремонтно-відновлювальній базі артилерійської бригади, місцю підготовки ударних БпЛА, складах МТЗ та інші об'єктах.

Про це розповіли у Генштабі.

Уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (АР Крим).

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Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника.

Також поцілили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі, що на російській Брянщині.

Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в АР Крим, склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського на Бєлгородщині, а також комунікаційний вузол у районі Артемівки в АР Крим.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ, наголошують у Генштабі.