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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна – постраждала.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина, її дані встановлюють. У с. Федорівка Вільхуватської громади поранена 73-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський, Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

9 fpv-дронів;

44 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, АЗС.

У Богодухівському районі пошкоджено магазин, цивільне підприємство, офіс, автомобіль (м. Богодухів), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Одноробівка).

У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Федорівка), 3 приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Шевченкове), 2 приватні будинки (с. Мирне), автомобіль приватний будинок (сел. Великий Бурлук).

У Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка), цивільне підприємство (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Андріївка).

У Харківському районі пошкоджено термінал пошти, 2 вантажні автомобілі (с. Новий Коротич), 6 автомобілів, 2 причепи (сел. Пісочин), приватний будинок (с. Лужок), автомобіль (с. Черкаська Лозова).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 49 438 людей.