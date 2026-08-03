Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна – постраждала.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина, її дані встановлюють. У с. Федорівка Вільхуватської громади поранена 73-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський, Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 9 fpv-дронів;
- 44 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, АЗС.
У Богодухівському районі пошкоджено магазин, цивільне підприємство, офіс, автомобіль (м. Богодухів), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Одноробівка).
У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Федорівка), 3 приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Шевченкове), 2 приватні будинки (с. Мирне), автомобіль приватний будинок (сел. Великий Бурлук).
У Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка), цивільне підприємство (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Андріївка).
У Харківському районі пошкоджено термінал пошти, 2 вантажні автомобілі (с. Новий Коротич), 6 автомобілів, 2 причепи (сел. Пісочин), приватний будинок (с. Лужок), автомобіль (с. Черкаська Лозова).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 49 438 людей.