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У Миколаївській області через росіян постраждало подружжя. Чоловік у важкому стані

В області пошкоджений ліцей, цивільні судна, агропідприємство та будинок.

У Миколаївській області через росіян постраждало подружжя. Чоловік у важкому стані
Ілюстративне фото

Упродовж минулої доби ворог атакував Миколаївську область. Постраждало подружжя: жінка лікується амбулаторно, а чоловік у важкому стані у лікарні. 

Як розповів у телеграмі в.о начальника ОВА Георгій Решетілов, вчора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено будівлю ліцею та виникла пожежа шкільного автобуса. Також під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району, там пошкоджені три цивільних судна. У Снігурівці виникла пожежа виробничого обладнання агропідприємства, там постраждалих немає.

Учора та сьогодні зранку росіяни атакували чотирма БпЛА типу «Молнія» та одним FPV-дроном Снігурівську громаду 

Баштанського району. Унаслідок учорашнього удару постраждало подружжя – 66-річний чоловік та 63-річна жінка. 

Чоловіка госпіталізували, його стан – важкий, нестабільний. Жінка лікується амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок. 

Унаслідок сьогоднішнього удару пошкоджено адміністративну будівлю та заклад торгівлі. Постраждалих немає.

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