У Миколаївській області через росіян постраждало подружжя. Чоловік у важкому стані

Упродовж минулої доби ворог атакував Миколаївську область. Постраждало подружжя: жінка лікується амбулаторно, а чоловік у важкому стані у лікарні.

Як розповів у телеграмі в.о начальника ОВА Георгій Решетілов, вчора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено будівлю ліцею та виникла пожежа шкільного автобуса. Також під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району, там пошкоджені три цивільних судна. У Снігурівці виникла пожежа виробничого обладнання агропідприємства, там постраждалих немає.

Учора та сьогодні зранку росіяни атакували чотирма БпЛА типу «Молнія» та одним FPV-дроном Снігурівську громаду

Баштанського району. Унаслідок учорашнього удару постраждало подружжя – 66-річний чоловік та 63-річна жінка.

Чоловіка госпіталізували, його стан – важкий, нестабільний. Жінка лікується амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок.

Унаслідок сьогоднішнього удару пошкоджено адміністративну будівлю та заклад торгівлі. Постраждалих немає.