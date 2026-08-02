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​В Одесі чоловік поранив із пістолета чотирьох військовослужбовців ТЦК

Поліція шукає стрілка.

​В Одесі чоловік поранив із пістолета чотирьох військовослужбовців ТЦК
Ілюстративне фото

Поліція Одеси встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої поранено чотирьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СПО).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Сьогодні близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. 

Попередньо встановлено, що під час проведення співробітниками ТЦК заходів з оповіщення населення невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин.

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