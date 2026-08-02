​В Одесі чоловік поранив із пістолета чотирьох військовослужбовців ТЦК

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Поліція Одеси встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої поранено чотирьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СПО).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста.

Попередньо встановлено, що під час проведення співробітниками ТЦК заходів з оповіщення населення невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин.