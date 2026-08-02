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Зеленський: українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E

Президент зазначив, що підготовка пілотів "триває значно швидшими темпами, ніж очікували".

Зеленський: українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E
Два винищувачі JAS-39C Gripen (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що підготовка пілотів "триває значно швидшими темпами, ніж очікували".

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За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час. Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

"В українському небі незабаром побачимо «Гріпени»", – сказав президент.

Він додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з’явилися винищувачі Rafale.

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Контекст

30 червня Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Закупівлю профінансують коштом кредиту Євросоюзу і за підтримки Великої Британії. 

У пресслужбі президента повідомляли, що постачання 16 літаків Gripen E розпочнеться на початку 2029 року. Пізніше також зазначалося, ощ Україна отримає 16 шведських винищувачів Gripen вже на початку 2027 року. 

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