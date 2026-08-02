Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСуспільствоВійна

"Флеш": росіяни збирають вцілілі українські безпілотники і ремонтують для провокацій

идання "Мілітарний" оприлюднило версію, що ворог використовує наші БПЛА для своїх завдань. 

"Флеш": росіяни збирають вцілілі українські безпілотники і ремонтують для провокацій
Фото: Фейсбук-сторінка Сергія Бескрестнова

Російські військові збирають українські безпілотники, які не досягли своїх цілей, ремонтують їх і можуть використовувати для провокацій.

Про це повідомив радник президента Сергій ("Флеш") Бескрестнов.

За його словами, противник відновлює вцілілі українські БпЛА та готує їх до повторного застосування.

"Противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БпЛА над Європою – це були (та будуть) "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах?" – написав Бескрестнов.

Він назвав таку практику одним із проявів гібридної війни та наголосив, що міжнародна спільнота має звернути увагу на подібні дії Росії.

Також Бескрестнов зазначив, що напередодні видання "Мілітарний" оприлюднило версію, що ворог використовує наші БПЛА для своїх завдань. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies