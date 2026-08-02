"Флеш": росіяни збирають вцілілі українські безпілотники і ремонтують для провокацій

идання "Мілітарний" оприлюднило версію, що ворог використовує наші БПЛА для своїх завдань.

Російські військові збирають українські безпілотники, які не досягли своїх цілей, ремонтують їх і можуть використовувати для провокацій.

Про це повідомив радник президента Сергій ("Флеш") Бескрестнов.

За його словами, противник відновлює вцілілі українські БпЛА та готує їх до повторного застосування.

"Противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БпЛА над Європою – це були (та будуть) "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах?" – написав Бескрестнов.

Він назвав таку практику одним із проявів гібридної війни та наголосив, що міжнародна спільнота має звернути увагу на подібні дії Росії.

Також Бескрестнов зазначив, що напередодні видання "Мілітарний" оприлюднило версію, що ворог використовує наші БПЛА для своїх завдань.