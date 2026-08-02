Окупанти атакували Запорізький район: двоє поранених

Російські війська атакували дронами Запорізький район. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район", – ідеться у повідомленні.
Через атаку російського дрона на приватне подвір'я у Біленькому дістав поранень 58-річний чоловік.
У Веселянці поранений 67-річний чоловік.
Постраждалим надається необхідна допомога.
Також ворог атакував один із житлових районів Запоріжжя.
- Упродовж доби окупанти завдали 954 удари по 54 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік загинув, ще один поранений.