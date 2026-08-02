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Окупанти атакували Запорізький район: двоє поранених

Під обстрілами опинилися Біленьке та Веселянка.

Окупанти атакували Запорізький район: двоє поранених
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували дронами Запорізький район. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район", – ідеться у повідомленні.

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Через атаку російського дрона на приватне подвір'я у Біленькому дістав поранень 58-річний чоловік.

У Веселянці поранений 67-річний чоловік.

Постраждалим надається необхідна допомога.

Також ворог атакував один із житлових районів Запоріжжя.

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