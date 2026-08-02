Головне за ніч та ранок неділі, 2 серпня: понад 230 боєзіткнень, День Повітряних сил, атаки дронів на Харків

Нічні повітряні атаки , 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, західна допомога українській енергетиці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 21 атаку противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного.

Реклама

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один командно-спостережний пункт.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1500 солдатів, 10 броньовиків, 69 артилерійських систем та десятки іншої техніки. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 449 120 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Прикордонники Чернігівського загону знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6858 метрів. Це стало найвищим підтвердженим перехопленням ворожого дрона серед усіх підрозділів на Чернігівщині.

За інформацією прикордонників, російський безпілотник уразили оператори FPV-перехоплювача STING.

"Ворог думав, що на такій висоті його розвідник ZALA Z-20 у безпеці. Оператори FPV-перехоплювача STING Чернігівського загону довели протилежне", — зазначили у ДПСУ.

Уночі російські дрони атакували Індустріальний район Харкова. Унаслідок атаки постраждали двоє дітей та 74-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Унаслідок обстрілу постраждали 8-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Лікарі діагностували в дітей гостру реакцію на стрес. Медична допомога знадобилася і 74-річному чоловікові, який також зазнав гострої реакції на стрес.

У неділю, 2 серпня, російські війська також атакували поштовий термінал у передмісті Харкова.

Уранці 2 серпня російські безпілотники атакували Полтавський район. Внаслідок влучань пошкоджено два промислові підприємства та один об'єкт критичної інфраструктури.

Загалом РФ уночі атакувала Україну 113 ударними БпЛА, 109 ворожих дронів збила ППО.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом та наголосив, що завдяки їхній професійності й бойовому досвіду український повітряний щит став одним із найсильніших у Європі.

Докладніше – в новині.

У ніч на 2 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на Саратовську область. Під ударами були Саратовський нафтопереробний завод, військовий аеродром «Енгельс-2», а також склад компанії Wildberries у Самарській області.

Реклама

Губернатор Саратовської області підтвердив факт атаки. За його словами, внаслідок ударів безпілотників пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі. Також він повідомив про двох загиблих.

За даними російського Telegram-каналу Astra, це щонайменше 15-та атака на Саратовський НПЗ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більше інформації – в новині.

Українські регіони цього тижня отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 млн євро. Допомогу надали через Фонд підтримки енергетики України за фінансової підтримки міжнародних партнерів, повідомило Міненергетики України.

Зокрема, за підтримки Естонії до Запорізької області доставили допоміжне обладнання для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Завдяки фінансуванню Швеції було придбано важливе обладнання для нафтогазового сектору.

За внески Люксембургу для Харківської області закупили низку необхідних елементів енергетичного обладнання. Фінансова підтримка Великої Британії дала змогу придбати елементи захисних конструкцій для однієї з українських енергетичних компаній.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!