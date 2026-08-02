Чернігівські прикордонники збили російський дрон ZALA на рекордній висоті 6858 метрів

Прикордонники Чернігівського загону знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6858 метрів. Це стало найвищим підтвердженим перехопленням ворожого дрона серед усіх підрозділів на Чернігівщині.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
За інформацією прикордонників, російський безпілотник уразили оператори FPV-перехоплювача STING.
"Ворог думав, що на такій висоті його розвідник ZALA Z-20 у безпеці. Оператори FPV-перехоплювача STING Чернігівського загону довели протилежне", — зазначили у ДПСУ.
У ДПСУ наголосили, що успішне знищення російського безпілотника на висоті 6858 метрів є рекордним підтвердженим показником для підрозділів, які виконують бойові завдання на Чернігівщині.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські Сили ППО знищили понад 445 тисяч повітряних цілей, а авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів.