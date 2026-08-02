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На Миколаївщині через обстріли РФ постраждали 5 людей, пошкоджено судно, школу та АЗС

У Миколаєві вранці ворог атакував навчальний заклад.

На Миколаївщині через обстріли РФ постраждали 5 людей, пошкоджено судно, школу та АЗС
Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

Протягом минулої доби війська РФ здійснили серію атак безпілотниками по Миколаївській області. Унаслідок ударів постраждали 5 цивільних, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджено цивільне судно, освітній заклад, шкільний автобус, автозаправну станцію та приватний будинок.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, протягом дня російські війська атакували область ударними БпЛА типу Shahed/"Гербера", завдаючи ударів по портовій та транспортній інфраструктурі.

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У Миколаєві внаслідок атаки постраждав 32-річний чоловік, який проходить амбулаторне лікування. 

У Веселинівській громаді поранення дістав 60-річний чоловік. Також було пошкоджено цивільне судно.

Під час ще однієї атаки БпЛА типу "Клин" по Веснянській громаді Миколаївського району постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь. За даними ОВА, їхній стан задовільний, усі лікуються амбулаторно.

Уранці 2 серпня російські війська двічі атакували БпЛА типу "Молнія" Снігурівську громаду Баштанського району. Внаслідок ударів пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Крім того, російські війська атакували Миколаїв реактивним безпілотником типу Shahed. За словами Георгія Решетілова, внаслідок падіння уламків було пошкоджено освітній заклад і шкільний автобус. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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