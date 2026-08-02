РФ уночі атакувала Україну 113 ударними БпЛА, 109 ворожих дронів збила ППО

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У ніч на 2 серпня (з 18:00 1 серпня) РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ – рф., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!