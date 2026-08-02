Відомо про атаки у Саратовській і Самарській областях РФ.

У ніч на 2 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на Саратовську область. Під ударами були Саратовський нафтопереробний завод, військовий аеродром «Енгельс-2», а також склад компанії Wildberries у Самарській області.

Відео наслідків атак БпЛА опублікував Телеграм-канал Exilenova+.

Губернатор Саратовської області підтвердив факт атаки. За його словами, внаслідок ударів безпілотників пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі. Також він повідомив про двох загиблих.

Реклама

Російський Telegram-канал Astra,повідомив про ураження Саратовського нафтопереробного заводу.

За їхніми даними, після атаки на підприємстві виникла пожежа. Зазначається, що це щонайменше 15-та атака на цей НПЗ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За інформацією Exilenova+, в місті Енгельс також було атаковано авіабазу російських Повітряно-космічних сил «Енгельс-2».

Крім того, повідомляється, що безпілотники уразили склад Wildberries у селищі Новосємєйкіно Самарської області. На відео видно густий дим після атаки дронів.