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Російський обстріл вбив чоловіка у Запорізькому районі

Ще одна людина була поранена.

Російський обстріл вбив чоловіка у Запорізькому районі
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У Новояковлівці через удар російського дрона загинув 54-річний чоловік.

У селі Таврійське ворожий безпілотник атакував комбайн, який працював у полі. Поранення отримав 57-річний чоловік.Наслідки атак уточнюються.

  • Упродовж попередньої доби ворог завдав 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
  • Росіяни били з артилерії, авіації, РСЗВ та запускали дрони. Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
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