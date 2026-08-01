Російський обстріл вбив чоловіка у Запорізькому районі

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
У Новояковлівці через удар російського дрона загинув 54-річний чоловік.
У селі Таврійське ворожий безпілотник атакував комбайн, який працював у полі. Поранення отримав 57-річний чоловік.Наслідки атак уточнюються.
- Упродовж попередньої доби ворог завдав 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
- Росіяни били з артилерії, авіації, РСЗВ та запускали дрони. Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.