У селі Сойми Хустського району на Закарпатті сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

По медичну допомогу звернулися 13 людей, серед них – четверо дітей. Аварія сталася близько 11:25. За попередніми даними, 38-річна жителька Львова за кермом Opel на роздоріжжі виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з УАЗом, яким керував 65-річний житель села Репинне.

Від удару УАЗ відкинуло на зустрічну смугу. Там він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який перевозив туристичну групу.

Двоє людей, які перебували в УАЗі, госпіталізовані. Ще одна пасажирка після надання медичної допомоги лікуватиметься амбулаторно. Із мікроавтобуса до медиків звернулися одразу десятеро пасажирів. Серед них – троє дівчаток віком 7, 13 і 14 років.

За даними правоохоронців, водії були тверезими. Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.

Фото: поліція Закарпатської області