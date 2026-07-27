Що на Дніпропетровщині: тиловий хаб, який дедалі більше живе за правилами фронту

Область залишається одним із головних промислових, логістичних, гуманітарних і медичних центрів України. Сюди переїжджають підприємства, тут лікують поранених, приймають сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, формують гуманітарні вантажі та підтримують громади, розташовані ближче до бойових дій.

Дніпропетровщина – регіон, де межа між тилом і фронтом стає дедалі менш чіткою.

Нікопольщина вже тривалий час живе під постійними ударами артилерії та FPV-дронів. Упродовж останніх місяців різко погіршилася ситуація у Синельниківському районі.

Регулярно зазнають атак Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград та інші міста. Цілями стають житлові будинки, лікарні, школи, підприємства, транспортні й логістичні об’єкти.

Евакуація мешканців Синельниківського району

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Проте регіон продовжує працювати.

Саме це і є головним парадоксом Дніпропетровщини: область зберігає керованість і функціональність, але ціна такої стійкості постійно зростає.

Ключова характеристика регіону сьогодні – хронічне навантаження. Система не руйнується, але майже щодня змушена ремонтувати, евакуйовувати, лікувати, відновлювати й перерозподіляти ресурси.

Тил, до якого наближається фронт

Ще донедавна Дніпропетровщину можна було умовно розділити на прифронтову Нікопольщину та відносно безпечніші тилові громади.

Тепер ця географія змінюється.

У червні зона найбільшого ризику помітно розширилася на Синельниківський район – зокрема на Васильківську, Межівську та Шахтарську громади. Змінилася не лише інтенсивність атак, а й їхня логіка.

На початку місяця російські удари були спрямовані по логістичній інфраструктурі Дніпровського району – найбільшому розподільчому центру АТБ, терміналу «Нової пошти» та транспортних маршрутах, що забезпечують тилову логістику. Із середини червня системний тиск зберігався на Нікопольському та Синельниківському районах, а наприкінці місяця резонансних ударів одночасно зазнали Нікополь, Кривий Ріг і Дніпро.

Наслідки удару по розподільчому центру АТБ

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У цій тактиці можна виокремити три напрями: терор проти цивільних у прибережних і прифронтових громадах, руйнування логістики великого тилового вузла та посилення психологічного тиску на міста в глибині області.

Противник найчастіше використовує FPV-дрони, артилерію, інші безпілотники ударного типу, керовані авіабомби та ракетні удари. Для Нікопольщини характерними були майже безперервні удари FPV-дронами й артилерією по цивільних об’єктах і людях на дорогах; для Синельниківщини – наростання авіаційного компоненту, насамперед КАБів по Васильківці; для Дніпра та Кривого Рогу – окремі резонансні удари з великим суспільним ефектом. Сукупно це створювало картину не локальної ескалації, а багатовекторного виснаження регіону.

У зв’язку з цим евакуація поступово перестає бути надзвичайною подією і стає буденним явищем.

Людей вивозять невеликими групами, індивідуальними маршрутами, за участі поліції, місцевої влади та гуманітарних організацій. Основним транзитним вузлом залишається Павлоград, звідки евакуйованих скеровують до безпечніших громад або інших областей.

Проблема в тому, що люди часто погоджуються виїхати лише після прямого влучання у будинок, загибелі близьких або остаточної втрати світла, води й зв’язку.

Тому сьогодні стійкість – це не лише здатність організувати евакуацію. Це також здатність пояснити ризики заздалегідь і запропонувати людині зрозумілу відповідь на запитання: що буде після виїзду?

Логістичний хаб, який сам став мішенню

Дніпро залишається одним із найважливіших логістичних центрів країни.

Через місто проходять гуманітарні вантажі, товари, медичні ресурси, поштові відправлення та постачання для прифронтових територій. Тут розташовані великі склади, транспортні термінали, лікарні та центри допомоги.

Саме тому удари по Дніпру мають наслідки, які виходять далеко за межі міста.

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Упродовж травня і червня під атаками опинилися склади гуманітарних організацій, логістичні потужності, термінали та розподільчі центри. Внаслідок одного з ударів було знищено продовольчі запаси Всесвітньої продовольчої програми, призначені для підтримки близько 130 тисяч людей.

Такі атаки створюють каскадний ефект.

Один зруйнований склад у Дніпрі означає затримку допомоги для громад ближче до фронту. Пошкоджений логістичний термінал впливає на постачання товарів, роботу бізнесу та мобільність населення. Удар по лікарні збільшує навантаження на інші медичні заклади, які й без того працюють у режимі постійного прийому поранених.

У травні лише енергетики повернули світло майже 607 тисячам родин області, які залишалися без електроенергії після атак. У регіоні встановлено понад 160 резервних генераторів, а захисні роботи проводяться більш ніж на 60 об’єктах критичної інфраструктури.

Ці цифри свідчать про високу спроможність системи відновлюватися.

Але водночас показують масштаб постійного руйнування.

Дніпропетровщина живе в режимі, коли інфраструктура формально працює, але потребує безперервних ремонтів, резервних джерел живлення, альтернативних маршрутів і готовності швидко перемикатися на аварійні сценарії.

Понад 470 тисяч ВПО і головне вузьке місце – житло

Дніпропетровщина належить до регіонів із найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб в Україні.

За офіційними даними, станом на лютий 2026 року в регіоні було зареєстровано близько 472 тисячі ВПО. Порівняно з початком повномасштабної війни їхня кількість зросла у кілька разів. Більшість ВПО – жінки й діти, що відображає загальноукраїнську тенденцію. Водночас склад переселенців поступово змінюється: частина людей повертається на деокуповані території, інші переїжджають до безпечніших областей або за кордон.

Інтеграція ВПО у приймаючі громади залишається складним викликом. З одного боку, місцева влада та соціальні служби надають певну підтримку: переселенці можуть отримати одноразові ваучери для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації (перелік професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер на навчання, у 2026 році охоплює понад 160 позицій, а вартість ваучера становить до 30 тис. грн), а також користуватися послугами центрів зайнятості та громадських фондів для пошуку роботи.

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Проте за умови постійних небезпек така допомога не охоплює всіх потреб. Значна кількість переселенців все ще не може знайти житло або роботу: наприклад, у Дніпрі за підтримки міжнародних партнерів облаштували соціальне житло для 454 родин із Маріуполя, хоча наявна потреба серед переселенців з окупованих територій оцінювалась у десятки тисяч сімей.

Дефіцит доступного та соціального житла створює додаткове напруження: люди залишаються у гуртожитках і орендованих квартирах або навіть виїжджають до інших областей у пошуках безпечного помешкання. Також у невеликих громадах і селищах регіону не всюди є достатня кількість робочих місць – офіційні портали вакансій для ВПО працюють, але замало роботодавців пропонують належні умови.

Саме тому система підтримки ВПО поки що значною мірою залишається гуманітарною, а не інтеграційною.

Це особливо відчутно зараз, коли область одночасно приймає переселенців з інших регіонів і евакуює мешканців власних прифронтових громад.

Фото: Суспільне Дніпро Терапія для дітей із родин військових, ветеранів, переселенців у Дніпрі

Зростає навантаження на школи, медичні заклади, соціальні служби, комунальну інфраструктуру та ринок праці. Допомога стає більш адресною: міжнародні організації змушені визначати пріоритетні групи, часові рамки та критерії вразливості, оскільки ресурсів не вистачає для всіх.

Ці фактори у поєднанні з обмеженнями воєнного часу створюють ризик накопичення соціальної напруги – навіть якщо відкритих конфліктів у громадах наразі не спостерігається.

Економіка тримається, але працює в режимі адаптації

Попри війну, Дніпропетровщина залишається одним із головних економічних центрів країни.

За даними Opendatabot, упродовж року до області перемістилося близько 4 тисяч підприємств – приблизно 10% усіх бізнес-релокацій в Україні.

Банківська система та платіжна інфраструктура працюють без системних перебоїв.

Будівництво нового корпусу лікарні у Дніпрі

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Регіон залишається привабливим завдяки промисловим майданчикам, великому ринку, транспортній інфраструктурі та наявності кваліфікованих кадрів.

Однак економіка дедалі більше працює не на розвиток, а на збереження функціональності.

Підприємства стикаються з пошкодженням виробничих і логістичних об’єктів, дефіцитом кадрів, мобілізаційним навантаженням та постійною безпековою невизначеністю. Особливо складною є ситуація для бізнесу у Нікопольському та Синельниківському районах.

За повідомленнями регіональних медіа, внаслідок російської атаки у Нікополі було зруйновано останню діючу автозаправну станцію. Це не лише проблема конкретного підприємства. Це обмеження мобільності населення, роботи волонтерів, евакуації та комунальних служб.

Водночас у великих містах зберігається активність малого й середнього бізнесу, розвиваються локальні об’єднання, громадські та ветеранські простори.

Висновки

Дніпропетровщина не втрачає керованості.

Навпаки, головною силою регіону залишається здатність швидко реагувати: ремонтувати мережі, відновлювати електропостачання, приймати поранених, евакуйовувати людей, перебудовувати логістику та зберігати економічну активність.

Але ця сила може перетворитися на пастку, якщо постійне реагування замінить довгостроковий розвиток.

Стійкість не може нескінченно триматися лише на професіоналізмі рятувальників, комунальників, лікарів, волонтерів та місцевих управлінців. Вона потребує системних запобіжників.

Підготовка об’єктів критичної інфраструктури до опалювального сезону

Йдеться про розподілену гуманітарну логістику, резервні маршрути постачання, захист критичної інфраструктури, превентивну евакуацію, доступне житло, робочі місця для ВПО та ветеранів, прозоре відновлення й реальну участь громадян у прийнятті рішень.

Дніпропетровщина сьогодні – це один із головних тестів на зрілість української політики стійкості.

Регіон уже довів, що може витримувати удари й відновлюватися. Наступне завдання – перейти від постійного ремонту наслідків до управління ризиками на випередження.

Автор: Денис Гречко, регіональний координатор Національної платформи стійкості та згуртованості у Дніпропетровській області