Росіяни вдарили по Дніпру. Був витік аміаку (оновлено)

Інформації про потерпілих у ОВА не навели.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Близько 5 ранку 27 липня армія Росії атакувала Дніпро. Загорілося приватне домоволодіння, пошкоджено підприємство.

Також зачевпило авто та магазин. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«У Дніпрі понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини, автівки», – йдеться у повідомленні.

Реклама

Оновлення. У Дніпрі внаслідок ранкового удару був витік аміаку. Загрози для населення немає, концентрація речовини в повітрі контролюється, повідомили в ДСНС.

«Всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено», – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Наслідки атаки на Дніпро 27 липня

Фото: Олександр Ганжа в Facebook Росіяни на світанку атакували Дніпро

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Наслідки атаки на Дніпро

Інформації про наявність потерпілих очільник ОВА не навів. Загалом, за інформацією Ганжі, вночі над різними районами Дніпропетровської області збили 15 ворожих дронів.