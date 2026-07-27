Росіяни вдарили по Дніпру. Був витік аміаку (оновлено)

Близько 5 ранку 27 липня армія Росії атакувала Дніпро. Загорілося приватне домоволодіння, пошкоджено підприємство.
Також зачевпило авто та магазин. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
«У Дніпрі понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини, автівки», – йдеться у повідомленні.
Оновлення. У Дніпрі внаслідок ранкового удару був витік аміаку. Загрози для населення немає, концентрація речовини в повітрі контролюється, повідомили в ДСНС.
«Всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено», – йдеться у повідомленні.
Інформації про наявність потерпілих очільник ОВА не навів. Загалом, за інформацією Ганжі, вночі над різними районами Дніпропетровської області збили 15 ворожих дронів.