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Росіяни вдарили по Дніпру. Був витік аміаку (оновлено)

Інформації про потерпілих у ОВА не навели. 

Росіяни вдарили по Дніпру. Був витік аміаку (оновлено)
Наслідки атаки по Дніпру
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Близько 5 ранку 27 липня армія Росії атакувала Дніпро. Загорілося приватне домоволодіння, пошкоджено підприємство. 

Також зачевпило авто та магазин. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа

«У Дніпрі понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини, автівки», – йдеться у повідомленні. 

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Оновлення. У Дніпрі внаслідок ранкового удару був витік аміаку. Загрози для населення немає, концентрація речовини в повітрі контролюється, повідомили в ДСНС.

«Всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено», – йдеться у повідомленні. 

Наслідки атаки на Дніпро 27 липня
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки атаки на Дніпро 27 липня

Росіяни на світанку атакували Дніпро
Фото: Олександр Ганжа в Facebook
Росіяни на світанку атакували Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки атаки на Дніпро

Інформації про наявність потерпілих очільник ОВА не навів. Загалом, за інформацією Ганжі, вночі над різними районами Дніпропетровської області збили 15 ворожих дронів. 

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