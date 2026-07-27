Зеленський підтвердив нічні удари по російських регіонах

«Далекобійні санкції» працювали на Ростовщині, у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 7 липня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по російських регіонах. Він написав про те, що «далекобійні санкції» працювали на Ростовщині, у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці.

За словами глави держави, уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовували по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України.

Президент повідомив, що план далекобійних санкцій продовжують виконувати, можливості Росії фінансувати війну – знижувати.

Він подякував Силам оборони України за влучну роботу по локаціях, що ще зовсім нещодавно були «глибоким російським тилом».

«Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс», – прокоментував Зеленський.