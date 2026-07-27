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Через вчорашні та сьогоднішні удари РФ по Миколаївщині є постраждалі і жертва (доповнено)

Під атаками була портова інфраструктура, пошкоджені три цивільні судна і заклад торгівлі. 

Через вчорашні та сьогоднішні удари РФ по Миколаївщині є постраждалі і жертва (доповнено)
Рятувальник на місці атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російська армія вчора та сьогодні, 27 липня, атакувала Миколаївську область безпілотниками різних типів. Поранені люди. Пошкоджені судна. За оновленою інформацією, відомо про загиблого. 

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов. 

Оновлення. Пізніше він написав, що під час ранкової атаки ударним БпЛА типу «Shahed» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік.

Учора та сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була портова інфраструктура Миколаївського району. Поранений 50-річний чоловік, його госпіталізували. Стан постраждалого – тяжкий. Пошкоджені три цивільні судна. 

Учора та сьогодні вранці ворог атакував ударними БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду Баштанського району. Внаслідок одного з обстрілів у с. Євгенівці поранена 45-річна жінка та 57-річний чоловік. Їх госпіталізували. Станом на ранок чоловік перебуває у стабільному стані, жінка – у стабільно тяжкому. Пошкоджений заклад торгівлі.

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.

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