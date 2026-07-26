Головне за неділю, 26 липня: удар по супермаркету в Чернігові, понад 230 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 231 бойове зіткнення, ворожі обстріли, енергетичне обладнання від партнерів. Яким запам’ятається 1614-й день повномасштабної війни.

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Наслідки російського удару по АТБ у Чернігові

Сьогодні, 26 липня, російські війська атакували Чернігів. Ворожий безпілотник впав на супермаркет АТБ.

Станом на 20:30 було відомо про 25 постраждалих.

Ворог завдав ударів по трьох локаціях: супермаркету АТБ, СТО та складському приміщенню, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він зазначив, що станом на 19:25 по медичну допомогу звернулися 20 людей, трьох із них госпіталізували.

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"На жаль, двоє людей загинули, серед них — 10-річна дівчинка", - сказав Брижинський.

27 липня у Чернігові оголошено День жалоби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 липня на фронті від початку доби відбулося 231 боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 липня – в новині.

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Постраждали п'ятеро цивільних.

Унаслідок атаки також пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт. Триває обстеження території. Наслідки уточнюються.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків, на якій погодили продовження українських операцій та оновили перелік пріоритетних цілей.

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«План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами», – написав він у телеграмі. Глава держави нагадав, що дистанції для уражень вже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і повідомив, що триває нарощування наших спроможностей діяти на більші дистанції.

За словами Зеленського, наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу.

Більше інформації – в новині.

Цього тижня українські регіони отримали енергетичне обладнання загальною вартістю майже 2,5 млн євро завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. У відомстві зазначили, що отримане обладнання допоможе відновлювати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру, яка регулярно зазнає пошкоджень через російські атаки.

Докладніше – в новині.

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