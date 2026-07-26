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Міненерго: Україна отримала енергетичне обладнання на майже 2,5 млн євро від чотирьох країн

Обладнання доставили завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. 

Міненерго: Україна отримала енергетичне обладнання на майже 2,5 млн євро від чотирьох країн
енергетичне обладнання
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Цього тижня українські регіони отримали енергетичне обладнання загальною вартістю майже 2,5 млн євро завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

У відомстві зазначили, що отримане обладнання допоможе відновлювати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру, яка регулярно зазнає пошкоджень через російські атаки.

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За підтримки Литви та Австралії критично важливе енергетичне обладнання передали для прифронтової Харківської області.

Завдяки внескам Швеції для НЕК "Укренерго" закупили необхідні елементи енергетичного обладнання, які забезпечать стабільну роботу енергосистеми.

Водночас фінансова підтримка Великої Британії дала змогу придбати необхідне енергетичне устаткування для Вінницької області.

У Міністерстві енергетики подякували Литві, Австралії, Швеції, Великій Британії та іншим міжнародним партнерам за допомогу у відновленні та зміцненні українського енергетичного сектору.

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