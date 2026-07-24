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Калашник: є області, де темпи підготовки до зими вимагають суттєвого прискорення

Готовність регіонів до опалювального сезону та реалізацію планів стійкості обговорили на координаційній нараді.

Калашник: є області, де темпи підготовки до зими вимагають суттєвого прискорення
Фото: Микола Калашник/Telegram

Відбулась координаційна нарада з начальниками обласних військових адміністрацій, представниками профільних міністерств і відповідальних служб, де обговорили готовність регіонів та окремих міст до опалювального сезону, а також реалізацію комплексних планів стійкості.

Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

В пріоритеті — будівництво інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої теплової та енергетичної генерації, забезпечення резервними джерелами живлення систем тепло- та водопостачання.

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На реалізацію комплексних планів вже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету та передбачено 9,6 млрд грн із місцевих бюджетів. Уряд вже визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими.

За ці кошти громади мають підготуватись працювати навіть в умовах постійних російських атак.

"Більшість регіонів дотримується затверджених графіків. Водночас є області, де темпи виконання робіт потребують суттєвого прискорення. До початку опалювального сезону часу небагато, тому кожен день має працювати на результат",  - зазначив Калашник.

Зазначається, що Міністерство щотижня здійснюватиме моніторинг реалізації проєктів, використання державних коштів та готовності кожного об’єкта до опалювального сезону.

  • В Мінвідновлення заявили про роботу над пришвидшенням виконання планів стійкості регіонів і підготовки до зими. Це пов'язано з посиленням атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
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