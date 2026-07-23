В’ячеслав Чаус каже, що наступний опалювальний сезон буде ще важчим за попередній.

Чернігівська область вже готується до опалювального сезону 2026-2027 років. Про складнощі розповів в інтерв’ю Суспільному голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Він зазначив, що частину необхідних заходів виконують за графіком, проте певні роботи сповільнились через російські обстріли. Ворог атакує регіон постійно, тому є гостра необхідність посилити захист критичної інфраструктури.

Особлива увага – створенню резерву генераторів для таких об’єктів.

За словами Чауса, наступна зима точно не буде легшою, ніж попередня.

«Дай Боже, щоб я помилявся. Це прогноз, мабуть, не як голови ОВА, а як людини, яка бачить, що відбувається, що робить ворог, і не тільки у нас в області. Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готуватись до найгіршого сценарію», – пояснив Чаус.